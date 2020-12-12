Бывший теннисист назвал трудности, которые ожидают Федерера, упомянув Медведева

Бывший американский теннисист Патрик Макинрой поделился мнением о перспективах швейцарца Роджера Федерера в предстоящем сезоне. По словам Патрика, чтобы быть конкурентоспособным, Роджеру необходима уверенность, что он сможет вновь играть в больших матчах, в том числе с Даниилом Медведевым.



«Четыре или пять лет назад сказал, что у Роджера начался спад. Однако это случилось до его возвращения после травмы колена и победы на Открытом чемпионате Австралии. То выступление стало одним из величайших в его карьере. Он победил в нескольких пятисетовиках, отыграл брейк в пятом сете против Надаля, а затем выиграл на Уимблдоне.



Больше не стану говорить, что для Федерера всё кончено, потому что его фанаты любят напоминать мне о тех словах. Но кажется, что что для него всё будет становиться сложнее и сложнее. Особенно если принять во внимание тот факт, что Новак Джокович и Рафаэль Надаль всё ещё на вершине.



Заставил говорить о себе Медведев, который ещё прочнее обосновался на топовом уровне. Он провёл отличный сезон в прошлом году и хорошо финишировал в этом, победив в Париже и Лондоне.



Доминик Тим поднялся на ступеньку или две, выиграв первый крупный турнир на US Open, и завершил год довольно хорошо.



Эти парни стали более опытными, поэтому не думаю, что Федереру будет легче их обыграть, что не означает, что он не сможет этого сделать. Думаю, ему будет очень сложно. Но в конце концов это Роджер Федерер. Почти убеждён, что он не вернётся, если не будет уверен, что сможет быть конкурентоспособным и снова играть в таких больших играх», — сказал Макинрой в своём подкасте.

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