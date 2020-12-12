Монфис — о Тиме: у него что-то есть от стиля Надаля

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился мнением об успехах австрийца Доминика Тима. Помимо прочего, он упомянул, что манера игры Тима ему напоминает стиль испанца Рафаэля Надаля.
«Он вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, выиграл US Open, два раза был в финале на «Ролан Гаррос». Очевидно, что в следующем году я увижу подтверждение этого успеха. Не может не поражать та сила, которую он вкладывает в каждый удар. Это очень впечатляюще. У него что-то есть от стиля Надаля», — приводит слова Монфиса We love tennis.
27-летний Тим в настоящее время занимает третью строчку в рейтинге ATP. Лучшим матчем года был признан финал австралийского мэйджора, в котором Доминик встретился с сербом Новаком Джоковичем. Победу одержал Джокович со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Поединок продолжался ровно 4 часа.
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