Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Монфис — о Тиме: у него что-то есть от стиля Надаля

Монфис — о Тиме: у него что-то есть от стиля Надаля
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился мнением об успехах австрийца Доминика Тима. Помимо прочего, он упомянул, что манера игры Тима ему напоминает стиль испанца Рафаэля Надаля.

«Он вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, выиграл US Open, два раза был в финале на «Ролан Гаррос». Очевидно, что в следующем году я увижу подтверждение этого успеха. Не может не поражать та сила, которую он вкладывает в каждый удар. Это очень впечатляюще. У него что-то есть от стиля Надаля», — приводит слова Монфиса We love tennis.

27-летний Тим в настоящее время занимает третью строчку в рейтинге ATP. Лучшим матчем года был признан финал австралийского мэйджора, в котором Доминик встретился с сербом Новаком Джоковичем. Победу одержал Джокович со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Поединок продолжался ровно 4 часа.

Массу: Тиму было сложно превзойти результаты 2019 года, но он это сделал
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020