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«Королева!» Подписчики оценили новое ретрофото Шараповой

«Королева!» Подписчики оценили новое ретрофото Шараповой
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии.

На снимках можно увидеть элегантно одетую Марию, чей гардероб представлен одеждой, выполненной в светлых тонах. А вся фотосессия проникнута ретроатмосферой.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Марии Шараповой

Подписчики Шараповой оценили образ, который продемонстрировала бывшая первая ракетка мира. В комментариях к соответствующему посту было оставлено много комплиментарных отзывов.

«Королева!»
«Очень изысканно»
«Вы были бы прекрасны и в эту эпоху»

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004 года. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном результате допинг-теста на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был сокращён до 15 месяцев. В феврале 2020 года Мария объявила о завершении профессиональной карьеры.

Мария Шарапова показала фото в ретрокупальнике
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