Александрова: раньше переживала из-за каждого рейтингового очка. Поняла, что это мешает

Первая ракетка России Екатерина Александрова рассказала об отношении к собственному рейтингу.



«Раньше следила и переживала практически из-за каждого очка. Но со временем поняла, что это только мешает. Куда важнее концентрироваться на игре.



Что касается сезона, то довольно непросто его оценить, потому что он получился скомканным. Считаю, начало сезона у меня было хорошим, а потом, к сожалению, пандемия внесла коррективы, остаток сезона получился не таким, как хотелось бы.

Никто точно не знает, какие турниры нам удастся сыграть в новом году и как всё это будет выглядеть. Поэтому никаких ожиданий нет. Главное, чтобы вообще была возможность играть", — цитирует Александрову официальный сайт ФТР.



2020 год Екатерина завершил в ранге 33-й ракетки мира. В прошлом сезоне она в 32 матчах одержала 20 побед.