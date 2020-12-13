Элина Свитолина станцевала с бутылкой на голове
Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовала новое видео — она танцует, удерживая на голове бутылку.
«Так я тренирую спокойствие и сосредоточенность», — подписала ролик теннисистка.
Видео доступно в «инстаграме» Элины Свитолиной.
В минувшем сезоне украинка провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу. В её активе два титула — на турнирах в Страсбурге (Франция) и Монтеррее (Мексика). За карьеру 26-летняя уроженка Одессы завоевала 15 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Свитолина завершила выступления в 2020 году поражением в матче с Марией Саккари из Греции во втором круге турнира в Остраве (Чехия) — 3:6, 3:6.
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