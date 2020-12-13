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Рафаэль Надаль рассказал, с кем из теннисистов хотел бы сыграть

Рафаэль Надаль рассказал, с кем из теннисистов хотел бы сыграть
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, с кем из теннисистов, с которым ему не удалось сыграть, он хотел бы провести матч.

«Вероятно, это Бьорн Борг. У меня всегда складывалось ощущение, что он непобедим. Конечно, тогда было другое время, но хотелось бы встретиться с ним на корте», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Шведский теннисист Бьорн Борг считает одним из сильнейших теннисистов по игре на грунте в истории. На «Открытом чемпионате Франции» он побеждал шесть раз. Пять раз выигрывал Уимблдон.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

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