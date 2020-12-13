В ОАЭ пройдут новый турнир WTA 500 и квалификация Открытого чемпионата Австралии

С 5 по 13 января 2021 года в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби пройдет новый турнир WTA 500, информирует Gulf News со ссылкой на источник. А с 9 по 13 января, как сообщает издание, в Дубае (ОАЭ) пройдёт квалификация Открытого чемпионата Австралии.



Сообщается, что вместе со спортсменами, которые примут участие в квалификации, чартерными рейсами из Дубая в Мельбурн будут отправлены топ-игроки, которые обычно в Дубае проводят предсезонную подготовку. Зрители не смогут посетить соревнованиях в ОАЭ.



Стоит отметить, что, традиционно, WTA начинала сезон с турнира ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия) и Brisbane International в Брисбене (Австралия). За ними следует ещё три турнира — в Шэньчжэне (Китай), Аделаиде (Австралия) и Хобарте (Австралия). Однако пандемия, вызванная коронавирусом, поспособствовала изменению привычного графика.

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