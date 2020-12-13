Флипкенс иронично прокомментировала новость о том, что квалификация к AO пройдёт в Дубае
Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс на своей официальной странице в «Твиттере» прокомментировала новость, согласно которой квалификация к Открытому чемпионату Австралии пройдёт с 9 по 13 января в Дубае (ОАЭ). При этом с 5 по 13 января в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби состоится новый турнир WTA 500.
«Окей, рада была узнать. Спасибо. И зачем придумали звонки по телефону, если всю информацию мы всегда черпаем из «Твиттера», — написала Флипкенс.
«Потому что игроки – пешки», — прокомментировал запись бельгийки бывший тренер Марии Шараповой Свен Грёнефельд.
Напомним, по информации издания Gulf News, квалификация к Australian Open пройдёт в Дубае из-за сложной эпидемиологической обстановки в Австралии, вызванной коронавирусом.
В ОАЭ пройдут новый турнир WTA 500 и квалификация Открытого чемпионата Австралии
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