Флипкенс иронично прокомментировала новость о том, что квалификация к AO пройдёт в Дубае

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс на своей официальной странице в «Твиттере» прокомментировала новость, согласно которой квалификация к Открытому чемпионату Австралии пройдёт с 9 по 13 января в Дубае (ОАЭ). При этом с 5 по 13 января в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби состоится новый турнир WTA 500.



«Окей, рада была узнать. Спасибо. И зачем придумали звонки по телефону, если всю информацию мы всегда черпаем из «Твиттера», — написала Флипкенс.



«Потому что игроки – пешки», — прокомментировал запись бельгийки бывший тренер Марии Шараповой Свен Грёнефельд.



Напомним, по информации издания Gulf News, квалификация к Australian Open пройдёт в Дубае из-за сложной эпидемиологической обстановки в Австралии, вызванной коронавирусом.

В ОАЭ пройдут новый турнир WTA 500 и квалификация Открытого чемпионата Австралии