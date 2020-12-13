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«Счастья твоей прекрасной семье!» Поклонники поздравили Мэнди Минеллу с рождением дочери

«Счастья твоей прекрасной семье!» Поклонники поздравили Мэнди Минеллу с рождением дочери
Теннис / WTA 0

Люксембургская теннисистка Мэнди Минелла на своей официальной странице в «Твиттере» сообщила о рождении дочери. Это уже второй ребёнок Минеллы.

«Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Майя», — написала Минелла.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Мэнди Минеллы.

А вот как поклонники поздравили Мэнди.

«Счастья твоей прекрасной семье!»

«Поздравляю, наслаждайся временем, проведённым с семьёй».

35-летняя Минелла – победительница двух турниров WTA в парном разряде. Напомним, теннисистка из Люксембурга какое-то время думала о завершении карьеры, но в августе передумала совершать этот шаг. Причина такого решения, по данным Luxemburger Wort, заключается в том, что ей не удалось должным образом попрощаться с теннисом из-за пандемии коронавируса и она решила продолжить выступать в 2021 году.

Мэнди Минелла передумала завершать карьеру. Она родит ребёнка и вернётся на корт к РГ-2021
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