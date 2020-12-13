«Я самый счастливый парень, который сможет вечно смотреть в твои глаза». Джек Сок женился

Американский теннисист Джек Сок на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовал свадебное фото.
«Я самый счастливый парень, который сможет вечно смотреть в твои глаза. Сегодняшний день – день свадьбы», — подписал фотографию Сок.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Джека Сока.
Сок – олимпийский чемпион 2016 года в смешанном парном разряде; бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде; четырёхкратный победитель турниров Большого шлема (три раза — в мужском парном разряде и один в миксте); победитель Итогового чемпионата ATP-2018 в парном разряде. Кроме того, на его счету победа на юниорском турнире «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2010).
Тренируется 24-летний американец под руководством Александра Богомолова-младшего.
- 13 декабря 2020
-
21:18
-
20:42
-
19:38
-
16:29
-
13:52
-
13:33
-
11:33
-
11:12
-
10:34
-
01:11
- 12 декабря 2020
-
23:29
-
22:33
-
21:46
-
19:52
-
16:48
-
16:31
-
13:30
-
10:13
-
10:13
-
00:33
- 11 декабря 2020
-
20:59
-
20:52
-
19:12
-
12:32
-
12:04
-
10:29
-
09:57
- 10 декабря 2020
-
23:55
-
22:02
-
21:23
-
20:32
-
18:30
-
17:58
-
16:25
-
15:32