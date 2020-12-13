«Я самый счастливый парень, который сможет вечно смотреть в твои глаза». Джек Сок женился

Американский теннисист Джек Сок на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовал свадебное фото.



«Я самый счастливый парень, который сможет вечно смотреть в твои глаза. Сегодняшний день – день свадьбы», — подписал фотографию Сок.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Джека Сока.

Сок – олимпийский чемпион 2016 года в смешанном парном разряде; бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде; четырёхкратный победитель турниров Большого шлема (три раза — в мужском парном разряде и один в миксте); победитель Итогового чемпионата ATP-2018 в парном разряде. Кроме того, на его счету победа на юниорском турнире «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2010).



Тренируется 24-летний американец под руководством Александра Богомолова-младшего.