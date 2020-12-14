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Кузнецова: меньше всего нравится микст — мужчины так сильно бьют, что мне страшно

Кузнецова: меньше всего нравится микст — мужчины так сильно бьют, что мне страшно
Теннис / WTA 0

Россиянка Светлана Кузнецова порассуждала о причинах разного уровня популярности одиночного и парного/смешанного разрядов в теннисе.

«Честно говоря, не скажу почему такая большая разница в интересе аудитории. Наверное, одиночный популярнее, потому что вокруг него создают больше шума, а это, в свою очередь, связано с тем, что там больше денег. Я сама чаще смотрю мужской теннис, потому что, если включаю женский, начинаю на себя проецировать происходящее на корте и не отдыхаю, а только трачу эмоциональные силы. А вот играть мне интереснее всего пару. Меньше всего нравится микст.

В парном теннисе больше моментов, больше всего происходит. Микст же я не люблю, потому что мужчины так сильно бьют, что мне просто страшно, хотя я – далеко не самая слабая девушка в туре», — цитирует Кузнецову GQ.

Кузнецова назвала самый сложный и самые запоминающиеся матчи в карьере
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