Источник: Виктор Троицки завершит карьеру и станет капитаном сборной Сербии в Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Виктор Троицки близок к завершению карьеры, сообщает Kurir. По информации источника, он сменит на посту капитана сборной Сербии в Кубке Дэвиса Ненада Зимонича. Игроки сборной — Новак Джокович, Душан Лайович и Филип Краинович — поддерживают кандидатуру Троицки.

Ожидается, что Виктор будет работать с командой до завершения летних Олимпийских игр в Париже (Франция) 2024 года.

Троицки 14 лет выступает на профессиональном уровне и за это время заработал более $ 9 млн призовых. За карьеру серб выиграл три турнира ATP в одиночном разряде: Кубок Кремля-2010, Сидней (2015, 2016). В составе сборной Сербии он стал победителем Кубка Дэвиса 2010 года. В рейтинге ATP Троицки поднимался до 12-й строчки.