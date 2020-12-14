Наоми Осака: я боюсь Серену Уильямс

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала об отношении к бывшей первой ракетке мира американке Серене Уильямс.
«Она во многих аспектах лучше меня. Она действует агрессивнее. Знает, когда нужно переходить в атаку. Иногда Серена выполняет очень мощные удары с приёма. Я этого делать не могу. Если честно, я боюсь её. Не прямо боюсь-боюсь, а напугана. Я сразу замираю, когда она рядом со мной.
В финале US Open 2018 года это на меня повлияло, но я упорно трудилась ради этого момента. Если бы я показала, что напугана, она бы этим воспользовалась. Когда я выхожу на корт, то должна относиться к ней как к теннисистке, а не как к Серене Уильямс. Я просто заблокировала свои эмоции и думала о том, что играю с мячом. Каждый мяч, который перелетал на мою половину, был моим соперником", — цитирует Осаку Vogue.
В финале US Open-2018 Осака победила Уильямс со счётом 6:2, 6:4.
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