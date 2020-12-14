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Тиафо: хочу стать следующим темнокожим парнем, который оставит след в истории тенниса

Тиафо: хочу стать следующим темнокожим парнем, который оставит след в истории тенниса
Теннис / Большой шлем 0

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо признался, что поставил перед собой цель стать следующим темнокожим спортсменом после Янника Ноа, которому удастся выиграть турнир «Большого шлема». По словам Тиафо, этот вопрос для него важнее, чем завоевание титула для США.

«Я очень хочу выиграть турнир „Большого шлема“. Мы все работаем ради этой цели. Хочу ли стать первым с 1983 года темнокожим теннисистом, который выиграет мэйджор? Это то, о чём я думаю даже больше, чем о следующем победителе турнира „Большого шлема“ из США.

Я со многими говорил по этому поводу. Точно хотел бы этого добиться. Хочу стать следующим темнокожим парнем, который оставит след в истории тенниса", — приводит слова Тиафо Sky Sports.

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