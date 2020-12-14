Опелка: нужно урегулировать вопрос ставок. После каждого поражения мне угрожают смертью

Американец Райлли Опелка высказался о ставках на теннис.

«Я бы хотел, чтобы в теннисе урегулировали вопрос ставок. Это решит много проблем и рано или поздно произойдёт. Букмекеры зарабатывают много денег. Я это знаю, потому что каждый раз, когда проигрываю, мне угрожают смертью.



На теннис много ставят, тур продолжается весь год. Уверен, что букмекеры не откажутся от налоговых вычетов, так что будут готовы вкладывать деньги в турниры. Считаю, что на всех соревнованиях победитель должен получать минимум $ 30 тысяч. Было бы здорово, если бы игроки с 75-й по 200-ю строчку рейтинга каждую неделю боролись на челленджерах за $ 30 тысяч и при этом их затраты тоже бы покрывали», — приводит слова Опелки Racquet Mag.