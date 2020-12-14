Даяна Ястремская заразилась коронавирусом

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что заразилась коронавирусом.
«Это было непростое для меня время! Прилетела в Дубай с хорошим настроением, на два дня раньше, чем моя команда, и знаете что? Когда прилетала, всё было хорошо, результат теста на COVID-19 был отрицательным, и через два дня я заболела! Сразу же ушла на самоизоляцию и даже не успела встретить тренеров. Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо. После определённых тестов я медленно начну входить в тренировочный процесс. Хочу поблагодарить своих врачей с Украины, которые меня вели, и свою команду за поддержку, помощь и что были рядом со мной. Ребята, будьте аккуратны!» — написала Ястремская на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Даяны Ястремской в "Инстаграме".
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