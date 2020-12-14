Источник: завтра официально объявят об отмене турниров в Индиан-Уэллсе и Рио-де-Жанейро

Завтра будет официально объявлено об отмене «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) и турнире категории ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает журналист Пабло Амальфитано на своей странице в "Твиттере".
Турнир в Рио-де-Жанейро обычно проводится в феврале, в Индиан-Уэллсе — в начале марта. О причинах изменений в календаре сезона-2021 не сообщается.
Из-за пандемии коронавируса США по-прежнему действуют серьёзные ограничения.Организаторы турнира в Индиан-Уэллсе рассчитывали, что местные власти разрешат заполнять трибуны хотя бы на 25%, однако никакой гарантии им не предоставили.
В этом году из-за коронавируса турнир в Индиан-Уэллсе был перенесён за несколько дней до начала, а после и вовсе был отменён. Турнир в Рио-де-Жанейро успел состояться, победителем стал серб Ласло Джере.
- 14 декабря 2020
-
19:34
-
18:51
-
17:57
-
16:13
-
15:03
-
14:42
-
13:48
-
12:12
-
11:13
-
11:00
-
10:16
-
09:28
-
09:15
-
09:01
-
01:02
-
00:48
-
00:37
- 13 декабря 2020
-
22:36
-
21:18
-
20:42
-
19:38
-
16:29
-
13:52
-
13:33
-
11:33
-
11:12
-
10:34
-
01:11
- 12 декабря 2020
-
23:29
-
22:33
-
21:46
-
19:52
-
16:48
-
16:31
-
13:30