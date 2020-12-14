Источник: завтра официально объявят об отмене турниров в Индиан-Уэллсе и Рио-де-Жанейро

Завтра будет официально объявлено об отмене «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) и турнире категории ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает журналист Пабло Амальфитано на своей странице в "Твиттере".

Турнир в Рио-де-Жанейро обычно проводится в феврале, в Индиан-Уэллсе — в начале марта. О причинах изменений в календаре сезона-2021 не сообщается.

Из-за пандемии коронавируса США по-прежнему действуют серьёзные ограничения.Организаторы турнира в Индиан-Уэллсе рассчитывали, что местные власти разрешат заполнять трибуны хотя бы на 25%, однако никакой гарантии им не предоставили.

В этом году из-за коронавируса турнир в Индиан-Уэллсе был перенесён за несколько дней до начала, а после и вовсе был отменён. Турнир в Рио-де-Жанейро успел состояться, победителем стал серб Ласло Джере.