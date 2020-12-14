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Источник: АТР подготовила календарь на три месяца 2021 года

Источник: АТР подготовила календарь на три месяца 2021 года
Теннис / ATP 0

Журналист Квентин Майне опубликовал на своей странице в «Твиттере» календарь турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на первые три месяца 2021 года. Согласно этому расписанию в запланированные даты не будут проведены турниры в Окленде, Пуне, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро и Индиан-Уэллсе.

Календарь турниров АТР на начало 2021 года

4-13 января — Делрей-Бич
1-7 февраля — турнир ATP 250 + ATP Cup/ATP 750
8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии
22-28 февраля — Монпелье, Кордова, турнир ATP 250
1-7 марта — Роттердам, Буэнос-Айрес, турнир ATP 250
8-14 марта — Доха, Марсель, Сантьяго
15-21 марта — Акапулько, Дубай

Ранее сообщалось, что об отмене «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) и турнира категории ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) будет официально объявлено завтра, 15 декабря.

Источник: завтра официально объявят об отмене турниров в Индиан-Уэллсе и Рио-де-Жанейро
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