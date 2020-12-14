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Перед Australian Open в Мельбурне пройдут два новых турнира WTA 500

Перед Australian Open в Мельбурне пройдут два новых турнира WTA 500
Теннис / WTA 0

Журналист Лука Флорино на своей странице в «Твиттере» раскрыл подробности календаря WTA на сезон-2021.

По данным источника, перед Открытым чемпионатом Австралии в Мельбурне пройдут два новых турнира WTA 500. Сообщается, что на второй неделе Australian Open пройдёт также новый турнир WTA 250.

Сообщалось, что один из новых турниров пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) одновременно с квалификацией AO-2021.

Стоит отметить, что традиционно WTA начинала сезон с турниров ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия) и Brisbane International в Брисбене (Австралия). За ними следуют ещё три турнира — в Шэньчжэне (КНР), Аделаиде (Австралия) и Хобарте (Австралия), однако пандемия коронавируса поспособствовала изменению привычного графика.

В ОАЭ пройдут новый турнир WTA 500 и квалификация Открытого чемпионата Австралии
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