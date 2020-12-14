Перед Australian Open в Мельбурне пройдут два новых турнира WTA 500
Журналист Лука Флорино на своей странице в «Твиттере» раскрыл подробности календаря WTA на сезон-2021.
По данным источника, перед Открытым чемпионатом Австралии в Мельбурне пройдут два новых турнира WTA 500. Сообщается, что на второй неделе Australian Open пройдёт также новый турнир WTA 250.
Сообщалось, что один из новых турниров пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) одновременно с квалификацией AO-2021.
Стоит отметить, что традиционно WTA начинала сезон с турниров ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия) и Brisbane International в Брисбене (Австралия). За ними следуют ещё три турнира — в Шэньчжэне (КНР), Аделаиде (Австралия) и Хобарте (Австралия), однако пандемия коронавируса поспособствовала изменению привычного графика.
В ОАЭ пройдут новый турнир WTA 500 и квалификация Открытого чемпионата Австралии
Рекомендуем вам
- 14 декабря 2020
-
23:05
-
21:13
-
19:34
-
18:51
-
17:57
-
16:13
-
15:03
-
14:42
-
13:48
-
12:12
-
11:13
-
11:00
-
10:16
-
09:28
-
09:15
-
09:01
-
01:02
-
00:48
-
00:37
- 13 декабря 2020
-
22:36
-
21:18
-
20:42
-
19:38
-
16:29
-
13:52
-
13:33
-
11:33
-
11:12
-
10:34
-
01:11
- 12 декабря 2020
-
23:29
-
22:33
-
21:46
-
19:52
-
16:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам