Перед Australian Open в Мельбурне пройдут два новых турнира WTA 500

Журналист Лука Флорино на своей странице в «Твиттере» раскрыл подробности календаря WTA на сезон-2021.

По данным источника, перед Открытым чемпионатом Австралии в Мельбурне пройдут два новых турнира WTA 500. Сообщается, что на второй неделе Australian Open пройдёт также новый турнир WTA 250.

Сообщалось, что один из новых турниров пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) одновременно с квалификацией AO-2021.

Стоит отметить, что традиционно WTA начинала сезон с турниров ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия) и Brisbane International в Брисбене (Австралия). За ними следуют ещё три турнира — в Шэньчжэне (КНР), Аделаиде (Австралия) и Хобарте (Австралия), однако пандемия коронавируса поспособствовала изменению привычного графика.