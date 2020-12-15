Барбара Риттнер: многие турниры не выживут из-за ситуации с коронавирусом

Бывший капитан сборной Германии в Кубке Федерации, экс 24-я ракетка мира Барбара Риттнер предположила, что из-за пандемии коронавируса многие турниры исчезнут из календаря.

«Думаю, все уже поняли, что так и будет. Это новый стандарт жизни, новые времена в период коронавируса. Многие турниры исчезнут, потому что спонсоры уже не смогут их поддерживать», — приводит слова Риттнер Tennis Head.

Точку зрения Риттнер поддержал директор челленджера в Орлеане Дидье Жерар и добавил: «Чтобы наш турнир выжил, мы должны провести соревнования в 2021 году».

Ранее появилась информация о том, что перед Открытым чемпионатом Австралии в Мельбурне пройдут два новых турнира WTA 500. ATP же подготовила календарь на первые три месяца 2021 года. Согласно этому расписанию в запланированные даты не будут проведены турниры в Окленде, Пуне, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро и Индиан-Уэллсе.