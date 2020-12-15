Рафаэль Надаль стал вторым теннисистом в истории, проведшим 900 недель подряд в топ-100
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль стал вторым в истории теннисистом, которому удалось провести 900 недель подряд в топ-100 рейтинга ATP, сообщает Tennis World USA. Лидером по длительности непрерывного пребывания в первой сотне является швейцарец Роджер Федерер.
Лидеры по количеству недель подряд в топ-100 рейтинга ATP
1. Роджер Федерер — 1084.
2. Рафаэль Надаль — 900.
3. Джимми Коннорс — 889.
4. Фелисьяно Лопес — 877.
5. Давид Феррер — 857.
6. Фернандо Вердаско — 855.
7. Иван Лендл — 852.
Впервые в топ-100 Надаль вошёл в апреле 2003 года в возрасте 16 лет. С апреля 2005 года он не выпадает из топ-10. В 2020 году испанец завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика).
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