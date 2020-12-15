Филип Краинович: спасибо Джоковичу, что собрал лучших сербских игроков и Джумхура

Сербский теннисист Филип Краинович поблагодарил соотечественника Новака Джоковича за организацию тренировочного лагеря в Белграде для 15 игроков. Первая ракетка мира оплатил аренду трёх кортов и тренажёрного зала, а также потратил свои средства на услуги физиотерапевтов, питание и проживание для теннисистов и их команд.

«Нас здесь 15 человек, мы тренируемся на кортах Новака. Мы готовимся к новому сезону, но не знаем, когда он начнётся. Мы в ожидании Australian Open.

Спасибо Новаку, что собрал лучших сербских игроков и Дамира Джумхура. Здорово, что Новак тоже здесь. Он даёт нам советы. Спасибо ему и за это", — приводит слова Краиновича Sandzak Live.

В рейтинге ATP Краинович занимает 31-ю строчку.