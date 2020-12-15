Филип Краинович: спасибо Джоковичу, что собрал лучших сербских игроков и Джумхура
Сербский теннисист Филип Краинович поблагодарил соотечественника Новака Джоковича за организацию тренировочного лагеря в Белграде для 15 игроков. Первая ракетка мира оплатил аренду трёх кортов и тренажёрного зала, а также потратил свои средства на услуги физиотерапевтов, питание и проживание для теннисистов и их команд.
«Нас здесь 15 человек, мы тренируемся на кортах Новака. Мы готовимся к новому сезону, но не знаем, когда он начнётся. Мы в ожидании Australian Open.
Спасибо Новаку, что собрал лучших сербских игроков и Дамира Джумхура. Здорово, что Новак тоже здесь. Он даёт нам советы. Спасибо ему и за это", — приводит слова Краиновича Sandzak Live.
В рейтинге ATP Краинович занимает 31-ю строчку.
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