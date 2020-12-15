Федерер обошёл Роналду и Месси по заработку за 2020 год

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер занял третье место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по заработку за 2020 год, сообщает издание Forbes. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» заработал $ 106,3 млн, уступив лишь предпринимательнице Кайли Дженнер ($ 590 млн) и музыканту Канье Уэсту ($ 170 млн).

Замкнули первую пятёрку знаменитые футболисты португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси, заработавшие $ 105 млн и $ 104 млн соответственно.

Также в топ-10 оказались бразильский футболист Неймар и американский баскетболист Леброн Джеймс, заработавшие $ 95,5 млн и $ 88,2 млн соответственно. На 16-м месте в рейтинге Forbes расположился американский баскетболист Стефен Карри ($ 74,4 млн).