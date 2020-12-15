Фрэнсис Тиафо: считаю Федерера идеальным парнем, а кто-то его не любит

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо выразил уверенность в том, что угодить всем болельщикам не под силу даже лучшим игрокам мира.

«Я считаю Роджера Федерера идеальным парнем, но уверен, что есть люди, которые его не любят. Ты не можешь всем угодить. Нужно просто идти вперёд, понимая это. Ты делаешь то, что считаешь правильным, а другие делают то, что считают правильным они. При этом они могут спать спокойно.

Ты можешь кому-то нравиться, а кто-то будет испытывать ненависть. Нужно просто принять это", — приводит слова Тиафо Sky Sports.

За карьеру Фрэнсис выиграл один турнир ATP в одиночном разряде — в Делрэй-Бич (США) в 2018 году. В рейтинге ATP 22-летний американец занимает 59-ю строчку. Тиафо начал профессиональную карьеру в 2014 году.

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