Синнер: не обращаю внимания на свои рекорды, можно побить и другие. Например, 20 «Шлемов»

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о планах на сезон-2021.

«Цели на 2021 год? Те же, с которыми я покидал Австралию в январе этого года: быть готовым играть и, если позволит пандемия коронавируса, провести минимум 60 матчей за сезон.



Каким достижением особенно горжусь? Если честно, не обращаю на них внимания. Есть много других рекордов, которые можно побить. Например, 13 побед на «Ролан Гаррос» или 20 на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

В октябре Синнер стал самым молодым игроком, прошедшим в 1/8 стадию финала «Ролан Гаррос», за 14 лет. В ноябре итальянец стал первым игроком 2001 года рождения, которому удалось пробиться в финал и выиграть соревнования категории АТР.