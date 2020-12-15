Краинович: надеюсь, скоро смогу обыграть Джоковича

Сербский теннисист Филип Краинович рассказал, что настроен в ближайшее время обыграть соотечественника Новака Джоковича.
«Играть с Новаком непросто. Он герой страны, идол. Но я хочу побеждать и думаю, что смогу это сделать. На турнире в Риме мы провели очень тяжёлый матч, он победил лишь спустя два часа игры. Потом я упустил сет-пойнт на турнире в Вене, но это был отличный опыт. Надеюсь, скоро смогу его обыграть», — приводит слова Краиновича Tennis World USA.
Сейчас Краинович и ещё 14 игроков находятся в тренировочном лагере в Белграде (Сербия), организованном Джоковичем. Первая ракетка мира оплатил аренду трёх кортов и тренажёрного зала, а также потратил свои средства на услуги физиотерапевтов, питание и проживание для теннисистов и их команд.
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