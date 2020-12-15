Перенёсшая операцию Кики Бертенс вернулась к тренировкам

Девятая ракетка мира из Нидерландов Кики Бертенс показала, как восстанавливается после перенесённой операции.

«Улыбаюсь, потому что наконец-то могу вернуться к тренировкам. Посмотрим, как долго улыбка продержится на моём лице», — написала Бертенс на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Кики Бертенс в "Инстаграме".

Напомни, в конце октября Бертенс перенесла операцию на ахилловом сухожилии. Спортсменка сообщила, что она не сможет выступить на Australian Open в начале 2021 года. В начале октября нидерландская теннисистка сыграла на Открытом чемпионате Франции, где завершила выступление в четвёртом круге, потерпев сенсационное поражение от 159-й ракетки мира Мартины Тревизан.