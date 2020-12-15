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Анастасия Павлюченкова показала, как тренируется в академии Муратоглу в Дубае. Фото

Анастасия Павлюченкова показала, как тренируется в академии Муратоглу в Дубае. Фото
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала, как тренируется в академии известного тренера Патрика Муратоглу в Дубае (ОАЭ).

«Добро пожаловать в мой второй дом», — написала Павлюченкова.

Посмотреть фотографию можно на странице Анастасии Павлюченковой в "Инстаграме".

«Наслаждайся пребыванием, Настя. Скоро увидимся», — написал в комментариях к публикации спортсменки Муратоглу.

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису, мастер спорта России.

Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.

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