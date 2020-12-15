Новый турнир ATP пройдёт в Анталье в январе
ATP обсудила с игроками календарь тура на начало сезона-2021, сообщает Marca.
По данным источника, в Анталье (Турция) параллельно с квалификацией Открытого чемпионата Австралии пройдёт новый турнир категории ATP 250. Планируется, что соревнования пройдут с 7 по 13 января. Помимо этого, в январе во Франции пройдут три челленджера.
Сообщалось, что сезон-2021 в ATP стартует 4 января на турнире в Делрей-Бич (США). C 9 по 13 января в Дубае (ОАЭ) пройдёт квалификация Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля. На начало февраля также запланировано проведение ATP Cup или другого турнира новой категории ATP 750.
Сообщалось, что ATP уже представила календарь на первые три месяца 2021 года.
Источник: АТР подготовила календарь на три месяца 2021 года
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