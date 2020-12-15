Новый турнир ATP пройдёт в Анталье в январе

ATP обсудила с игроками календарь тура на начало сезона-2021, сообщает Marca.

По данным источника, в Анталье (Турция) параллельно с квалификацией Открытого чемпионата Австралии пройдёт новый турнир категории ATP 250. Планируется, что соревнования пройдут с 7 по 13 января. Помимо этого, в январе во Франции пройдут три челленджера.

Сообщалось, что сезон-2021 в ATP стартует 4 января на турнире в Делрей-Бич (США). C 9 по 13 января в Дубае (ОАЭ) пройдёт квалификация Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля. На начало февраля также запланировано проведение ATP Cup или другого турнира новой категории ATP 750.

Сообщалось, что ATP уже представила календарь на первые три месяца 2021 года.