Федерация тенниса Австралии в ближайшее время начнёт продажу билетов на Australian Open

Федерация тенниса Австралии в ближайшее время официально объявит, что Australian Open-2021 стартует 8 февраля, а также представит план размещения зрителей на трибунах и начнёт продажу билетов, сообщает The Sydney Morning Herald. Федерация согласилась взять на себя расходы по организации карантина для игроков и членов их команд, а также по питанию, проживанию и перелётам. Все спорные моменты в переговорах с местными властями была улажены.
Ожидается, что игроки начнут прибывать в Австралию чартерными рейсами с 15 января. Во время карантина они смогут тренироваться.
Допустимое количество сопровождающих будет различно для каждого игрока: бывшие и действующие победители турнира смогут взять с собой четырёх человек, игроки топ-10 — троих, игроки одиночного разряда — двоих, парного разряда — по одному (два на дуэт).
- 16 декабря 2020
-
09:25
- 15 декабря 2020
-
22:56
-
21:59
-
20:41
-
18:30
-
17:31
-
16:05
-
15:13
-
14:26
-
14:20
-
13:18
-
12:08
-
11:34
-
10:14
-
09:13
- 14 декабря 2020
-
23:05
-
21:13
-
19:34
-
18:51
-
17:57
-
16:13
-
15:03
-
14:42
-
13:48
-
12:12
-
11:13
-
11:00
-
10:16
-
09:28
-
09:15
-
09:01
-
01:02
-
00:48
-
00:37
- 13 декабря 2020
-
22:36