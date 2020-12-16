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Федерация тенниса Австралии в ближайшее время начнёт продажу билетов на Australian Open

Федерация тенниса Австралии в ближайшее время начнёт продажу билетов на Australian Open
Теннис / Большой шлем 0

Федерация тенниса Австралии в ближайшее время официально объявит, что Australian Open-2021 стартует 8 февраля, а также представит план размещения зрителей на трибунах и начнёт продажу билетов, сообщает The Sydney Morning Herald. Федерация согласилась взять на себя расходы по организации карантина для игроков и членов их команд, а также по питанию, проживанию и перелётам. Все спорные моменты в переговорах с местными властями была улажены.

Ожидается, что игроки начнут прибывать в Австралию чартерными рейсами с 15 января. Во время карантина они смогут тренироваться.

Допустимое количество сопровождающих будет различно для каждого игрока: бывшие и действующие победители турнира смогут взять с собой четырёх человек, игроки топ-10 — троих, игроки одиночного разряда — двоих, парного разряда — по одному (два на дуэт).

Перед Australian Open в Мельбурне пройдут два новых турнира WTA 500
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