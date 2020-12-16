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Серена Уильямс снялась в фотосессии для делового журнала

Серена Уильямс снялась в фотосессии для делового журнала
Теннис / Большой шлем 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в фотосессии для американского делового журнала Fast Company.

Фото доступны в «инстаграме» Серены Уильямс

В интервью Уильямс призналась, что её очень интересуют инвестиции: «Я не думаю об инвестициях лишь восемь недель в году, когда выступаю на турнирах „Большого шлема“».

Серена завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.

В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.

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