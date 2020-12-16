Агент Серены Уильямс рассказала, как теннисистка реагирует на поражения

Джилл Смоллер, агент американской теннисистки Серены Уильямс, рассказала, как 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» реагирует на поражения.
«Когда Серена тренируется, это всё, о чём она думает. Когда она проигрывает важный матч, это большой удар для неё. Она может стать очень мрачной, уйти в себя. Тогда ей требуется время, чтобы побыть одной. Однако она не может себе позволить пропасть на долгое время, потому что является мамой», — приводит слова Смоллер Fast Company.
1 сентября 2017 года Уильямс родила дочь — Алексис Олимпию Оганян.
Серена также подтверждает, что у неё не так много времени на переживания из-за поражений: «Жизнь продолжается. Если ты не двигаешься, Олимпия заставит тебя двигаться. Утро — это время для тенниса. А после обеда наступает время для бизнеса. Я очень хорошо организовываю своё время».
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