«Малыш устал». Арина Соболенко показала фото с тренировки
10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила в «Инстаграме» фото с тренировки, добавив хештег «малыш устал».
Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.
Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).
За карьеру 22-летняя уроженка Минска выиграла восемь турниров в одиночном разряде. Межсезонье Соболенко проводит в родном городе. Профессиональную карьеру Арина начала в 2016 году.
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