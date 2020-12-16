«Малыш устал». Арина Соболенко показала фото с тренировки

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила в «Инстаграме» фото с тренировки, добавив хештег «малыш устал».

Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.

Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).

За карьеру 22-летняя уроженка Минска выиграла восемь турниров в одиночном разряде. Межсезонье Соболенко проводит в родном городе. Профессиональную карьеру Арина начала в 2016 году.