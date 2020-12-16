«Уходи, сейчас же!» Серена Уильямс — о реакции на решение мужа уйти из руководства Reddit

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, как восприняла решение мужа Алексиса Оганяна покинуть совет директоров компании Reddit и отдать своё место темнокожему. Оганян — один из соучредителей этой компании.

«Когда он упомянул о своём предстоящем уходе, я не была уверена. Тогда я не знала, почему он так решил. Я подумала: подожди, что ты делаешь? Такой была моя первая реакция. Но после того, как он всё объяснил, я сказала: хорошо, уходи, сейчас же!» — приводит слова Уильямс Fast Company.

Оганян ушёл из Reddit в разгар протестов и митингов против полицейского произвола и расизма, начавшихся после убийства полицией темнокожего американца Джорджа Флойда.

Серена Уильямс снялась в фотосессии для делового журнала