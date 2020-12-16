«Твидовый костюм в Дубае? Легко!» Павлюченкова показала снимок на фоне небоскрёбов

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию на фоне небоскрёбов в Дубае. На спортсменке надет твидовый костюм с шортами.



Павлюченкова после отпуска начала тренировки в академии известного тренера Патрика Муратоглу в Дубае (ОАЭ).



«Твидовый костюм в Дубае? Легко!» — подписала фото Павлюченкова.

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Павлюченковой в «Инстаграме».

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису, мастер спорта России.



Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.