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«Твидовый костюм в Дубае? Легко!» Павлюченкова показала снимок на фоне небоскрёбов

«Твидовый костюм в Дубае? Легко!» Павлюченкова показала снимок на фоне небоскрёбов
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию на фоне небоскрёбов в Дубае. На спортсменке надет твидовый костюм с шортами.

Павлюченкова после отпуска начала тренировки в академии известного тренера Патрика Муратоглу в Дубае (ОАЭ).

«Твидовый костюм в Дубае? Легко!» — подписала фото Павлюченкова.

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Павлюченковой в «Инстаграме».

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису, мастер спорта России.

Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.

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