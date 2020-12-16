Источник: квалификация Australian Open среди мужчин пройдёт в Дохе

Квалификация Открытого чемпионата Австралии в мужской сетке пройдёт в Катаре, сообщает Marca. На корты столицы Катара выйдут 128 теннисистов, которые поспорят за 16 путёвок в основную сетку. Квалификация будет проходить с 10 по 13 января 2021 года. Не позднее 15–16 января победители отборочного турнира должны приехать в Мельбурн, чтобы пройти двухнедельный карантин.

На кортах Дохи ежегодно проходит турнир АТР 250, а также женский турнир, который теперь будет называться WTA 500. Их победителями в 2020 году стали Андрей Рублёв и Арина Соболенко.

Напомним, женская квалификация Australian Open пройдёт в Дубае (ОАЭ). Турнир «Большого шлема» стартует в Австралии 8 февраля. Ему будут предшествовать четыре турнира (два мужских и два женских).