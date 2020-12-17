Светлана Кузнецова: моя любимая разминка до корта — футбол
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова показала, как разминается перед тренировкой на корте. Спортсменка не только занимается в тренажёрном зале, но и совершенствуется во владении мячом как заправский футболист.
«Моя любимая разминка до корта — футбол, люблю игровые виды спорта с мячом», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Светланы Кузнецовой в «Инстаграме».
Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос»—2009. Также Кузнецова дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2004 и 2012) в парном разряде. На протяжении карьеры выиграла 34 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде).
Кузнецова: во мне всегда идёт борьба между девочкой и спортсменкой
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