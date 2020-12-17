Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Светлана Кузнецова: моя любимая разминка до корта — футбол

Светлана Кузнецова: моя любимая разминка до корта — футбол
Теннис / WTA 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова показала, как разминается перед тренировкой на корте. Спортсменка не только занимается в тренажёрном зале, но и совершенствуется во владении мячом как заправский футболист.

«Моя любимая разминка до корта — футбол, люблю игровые виды спорта с мячом», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Светланы Кузнецовой в «Инстаграме».

Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос»—2009. Также Кузнецова дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2004 и 2012) в парном разряде. На протяжении карьеры выиграла 34 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде).

Кузнецова: во мне всегда идёт борьба между девочкой и спортсменкой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020