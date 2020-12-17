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ATP официально представила календарь турниров на первые 7 недель сезона

ATP официально представила календарь турниров на первые 7 недель сезона
Теннис / Большой шлем 0

ATP на своём официальном сайте представила календарь соревнований на первые семь недель 2021 года. Квалификация Открытого чемпионата Австралии состоится в Дохе.

Календарь ATP-тура
5-13 января — Делрэй-Бич, Анталья.
10-13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха.
31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2.
1-5 февраля — ATP Cup (Мельбурн).
8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн).

Календарь соревнований на 8-13-ю недели будет представлен отдельно, однако уже известно, что грунтовый сезон начнётся с 14-й недели.

В этом сезоне из-за пандемии коронавируса не состоятся турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне. В изначально запланированные сроки не состоится турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Альтернативные даты проведения соревнований будут рассмотрены позже.

Источник: АТР подготовила календарь на три месяца 2021 года
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