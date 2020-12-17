Президент ATP прокомментировал утверждение календаря на первые недели сезона

Президент ATP Андреа Гауденци прокомментировал обнародование календаря соревнований на первые недели сезона 2021 года.

«Переформатированный календарь на начало сезона 2021 года представляет собой огромную совместную работу в сложных условиях. При поддержке турниров, игроков, партнёров и Федерации тенниса Австралии мы смогли адаптировать расписание и создать захватывающий старт сезона.

Здоровье и безопасность будут по-прежнему иметь первостепенное значение при решении предстоящих задач, и я хочу поблагодарить всех причастных за стремление к поиску решений для запуска нашего нового сезона", — приводит слова Гауденци официальный сайт ATP-тура.

5 января сезон стартует турнирами в Делрэй-Бич и Анталье.

ATP официально представила календарь турниров на первые 7 недель сезона