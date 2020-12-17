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Президент ATP прокомментировал утверждение календаря на первые недели сезона

Президент ATP прокомментировал утверждение календаря на первые недели сезона
Теннис / Большой шлем 0

Президент ATP Андреа Гауденци прокомментировал обнародование календаря соревнований на первые недели сезона 2021 года.

«Переформатированный календарь на начало сезона 2021 года представляет собой огромную совместную работу в сложных условиях. При поддержке турниров, игроков, партнёров и Федерации тенниса Австралии мы смогли адаптировать расписание и создать захватывающий старт сезона.

Здоровье и безопасность будут по-прежнему иметь первостепенное значение при решении предстоящих задач, и я хочу поблагодарить всех причастных за стремление к поиску решений для запуска нашего нового сезона", — приводит слова Гауденци официальный сайт ATP-тура.

5 января сезон стартует турнирами в Делрэй-Бич и Анталье.

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