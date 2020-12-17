ATP обнародовала календарь челленджеров на первые недели сезона
ATP на своём официальном сайте представила расписание турниров серии «Челленджер» на первые пять недель сезона-2021. Первым в списке значится турнир в Стамбуле (Турция), который начнётся 18 января. Турция на старте сезона примет три челленджера.
Календарь челленджеров
18 января (дата старта турнира) — Стамбул (Турция).
25 января — Анталья-1 (Турция), Кемпер (Франция).
1 февраля — Анталья-2 (Турция), Орлеан (Франция).
8 февраля — Шербур (Франция), Биелла-1 (Италия).
15 февраля — Биелла-2 (Италия), Почефструм (ЮАР).
Челленджеры будут проходить по 8 дней. В основной сетке будут играть по 32 теннисиста, в квалификации — 16.
Ранее стало известно, что турниры ATP стартуют 5 января 2021 года. Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.
ATP официально представила календарь турниров на первые 7 недель сезона
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