Тренер Медведева объяснил секрет их успешного сотрудничества

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, почему их сотрудничество получается успешным.

«Это сложный вопрос, потому что есть много причин, которыми можно объяснить успешность нашего сотрудничества. Я бы сказал, что главная причина — отличная связь между нами. Она является сочетанием многих вещей: я понимаю Даниила, то, как он думает и как работает. Благодаря нашей связи он может всё время находиться на оптимальном уровне.

Находить лучший способ работы, игры, создавать лучшие условия для него — это часть моей тренерской деятельности, направленной на достижение успеха. Это самое главное — отношения и работа. Ему нужно предоставлять необходимый простор в работе, чтобы он играл в свой лучший теннис", — цитирует Сервара официальный сайт тура.

В 2020 году Даниил впервые в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP.