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Тренер Медведева объяснил секрет их успешного сотрудничества

Тренер Медведева объяснил секрет их успешного сотрудничества
Теннис / ATP 0

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, почему их сотрудничество получается успешным.

«Это сложный вопрос, потому что есть много причин, которыми можно объяснить успешность нашего сотрудничества. Я бы сказал, что главная причина — отличная связь между нами. Она является сочетанием многих вещей: я понимаю Даниила, то, как он думает и как работает. Благодаря нашей связи он может всё время находиться на оптимальном уровне.

Находить лучший способ работы, игры, создавать лучшие условия для него — это часть моей тренерской деятельности, направленной на достижение успеха. Это самое главное — отношения и работа. Ему нужно предоставлять необходимый простор в работе, чтобы он играл в свой лучший теннис", — цитирует Сервара официальный сайт тура.

В 2020 году Даниил впервые в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP.

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