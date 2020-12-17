Даниил Медведев: как вы думаете, мой тренер сильно устал?

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фото, сделанное после тренировки с бельгийцем Давидом Гоффеном, и пошутил над своим тренером Жилем Сервара. На снимке тренер — крайний справа.

«Классно потренировались. Как вы думаете, мой тренер сильно устал?» — написал Медведев.

Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева.

В 2020 году Даниил выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.



В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

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