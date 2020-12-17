Каролина Плишкова похвасталась фигурой в купальнике

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова опубликовала фото в купальнике.

«Зима в Испании», — написала спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Плишковой.

В начале ноября Каролина сообщила о расставании с тренером Дани Вальверду. В конце месяца шестая ракетка мира анонсировала начало совместной работы с Сашей Бажиным, который в минувшем сезоне работал с украинкой Даяной Ястремской.

В 2020 году 28-летняя чешка выиграла один турнир WTA — в Брисбене (Австралия). За карьеру она завоевала 16 титулов в одиночном разряде. Сезон 2020 года Плишкова завершила поражением в матче второго круга турнира в Остраве (Чехия) с россиянкой Вероникой Кудерметовой со счётом 6:4, 4:6, 3:6.