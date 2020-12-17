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Шамиль Тарпищев оценил календарь турниров ATP на первые 7 недель сезона

Шамиль Тарпищев оценил календарь турниров ATP на первые 7 недель сезона
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал обнародование календаря турниров ATP на первые семь недель сезона 2021 года.

«Календарь абсолютно сбалансированный. Особенно в разрезе подготовки к Australian Open. Ведущие теннисисты работать в нём точно смогут.

Также отмечу то, что предварительные турниры будут проходить в соседних городах — это очень хорошо для адаптации теннисистов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Календарь ATP-тура
5-13 января — Делрэй-Бич, Анталья.
10-13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха.
31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2.
1-5 февраля — ATP Cup (Мельбурн).
8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн).

ATP официально представила календарь турниров на первые 7 недель сезона
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