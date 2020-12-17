Шамиль Тарпищев оценил календарь турниров ATP на первые 7 недель сезона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал обнародование календаря турниров ATP на первые семь недель сезона 2021 года.
«Календарь абсолютно сбалансированный. Особенно в разрезе подготовки к Australian Open. Ведущие теннисисты работать в нём точно смогут.
Также отмечу то, что предварительные турниры будут проходить в соседних городах — это очень хорошо для адаптации теннисистов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Календарь ATP-тура
5-13 января — Делрэй-Бич, Анталья.
10-13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха.
31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2.
1-5 февраля — ATP Cup (Мельбурн).
8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн).
- 17 декабря 2020
-
15:01
-
14:45
-
14:16
-
13:06
-
12:02
-
11:05
-
10:19
-
09:02
-
00:17
- 16 декабря 2020
-
23:42
-
21:59
-
15:40
-
14:36
-
13:19
-
12:24
-
11:22
-
10:31
-
09:25
- 15 декабря 2020
-
22:56
-
21:59
-
20:41
-
18:30
-
17:31
-
16:05
-
15:13
-
14:26
-
14:20
-
13:18
-
12:08
-
11:34
-
10:14
-
09:13
- 14 декабря 2020
-
23:05
-
21:13
-
19:34