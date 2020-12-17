Шамиль Тарпищев оценил календарь турниров ATP на первые 7 недель сезона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал обнародование календаря турниров ATP на первые семь недель сезона 2021 года.

«Календарь абсолютно сбалансированный. Особенно в разрезе подготовки к Australian Open. Ведущие теннисисты работать в нём точно смогут.



Также отмечу то, что предварительные турниры будут проходить в соседних городах — это очень хорошо для адаптации теннисистов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Календарь ATP-тура

5-13 января — Делрэй-Бич, Анталья.

10-13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха.

31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2.

1-5 февраля — ATP Cup (Мельбурн).

8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн).