Тарпищев: Россия выступит в ATP Cup. Скорее всего, Медведев выберет Сафина тренером

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подтвердил, что сборная России примет участие в ATP Cup. Турнир пройдёт с 1 по 5 февраля в Мельбурне.
«Наша сборная будет выступать в ATP Cup, там же есть контрактные обязательства. Тут первая ракетка страны будет выбирать состав, в нашем случае — Даниил Медведев.
Это не турнир сборных, хоть они и считаются таковыми, но федерация к этому турниру не имеет отношения. ATP Cup — шоу за счёт больших денег и за счёт того, что выбор состава лежит на спортсменах. Подобный турнир был в Дюссельдорфе, но он «умер», и ему на смену пришло вот такое соревнование. У этого турнира будет хорошая смотрибельность.
Также капитаном команды будет выбираться тренер. У Медведева любимый игрок был Сафин, скорее всего, его он и выберет. Это хорошо для пиара, Марат у нас харизматичная личность», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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