Организаторы Australian Open ужесточили правила допуска команд для чемпионов и топ-игроков

Организаторы Открытого чемпионата Австралии приняли решение ужесточить регламент допуска сопровождающих на турнир 2021 года, сообщает Tennis Majors.

Ранее появилась информация, что допустимое количество сопровождающих будет различно для каждого игрока: бывшие и действующие победители турнира смогут взять с собой четыре человека, игроки топ-10 — три, игроки одиночного разряда — два, парного разряда — по одному (два на дуэт).

По новым правилам, привилегии для чемпионов и топ-игроков были сокращены. Им позволят иметь в команде не более двух человек. Другие игроки могут взять одного сопровождающего.

Первый в 2021 году турнир «Большого шлема» Australian Open начнётся 8 февраля. Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по 5 часов в день.

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