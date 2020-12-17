Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Организаторы Открытого чемпионата Австралии представили обновлённые правила для игроков

Организаторы Открытого чемпионата Австралии представили обновлённые правила для игроков
Теннис / Большой шлем 0
Аудио-версия:

Организаторы Открытого чемпионата Австралии представили обновлённые правила для игроков на время турнира, который пройдёт в феврале 2021 года, сообщает Tennis Majors.

Основные правила для участников турнира:
— в Австралию будут допущены не более 1000 человек, поэтому в команде игроков не может быть более двух человек;
— игроки должны прибыть в Мельбурн 15 или 16 января;
— игрок и один член команды могут тренироваться не больше пяти часов, но оставшиеся 19 часов команда должна проводить в отеле;
— для допуска на турнир игроки должны сдать 6 отрицательных тестов на коронавирус;
— игроки смогут сдать второй тест в случае положительного результат первого;
— если игрок сдаст положительный тест до турнира и не сможет выступить согласно правилам, то получит 50% призовых.

Организаторы Australian Open ужесточили правила допуска команд для чемпионов и топ-игроков
Помните, как Джокович попал мячом в линейного судью? Проверьте свои знания о сезоне-2020
Не забыли последний матч Шараповой и победу Медведева на Итоговом? Тогда вы легко пройдёте наш тест.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020