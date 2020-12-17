Тренер Медведева рассказал, чем Даниил порадовал его в 2020 году

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, что его больше всего порадовало в завершившемся сезоне.

«Больше всего я доволен тем, что сезон для Даниила закончился победой на Итоговом чемпионате. Когда завершаешь год такой победой, это придаёт уверенности перед стартом следующего сезона. Это также вселяет уверенность в нашу работу.

Даже если ты не можешь выиграть на протяжении нескольких недель, ты всё равно должен продолжать трудиться и верить в то, что делаешь. А когда побеждаешь, осознаёшь, что проделанная работа помогала тебе двигаться в правильном направлении. Это радует меня больше всего", — цитирует Сервара официальный сайт тура.

В 2020 году Медведев выиграл «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.