В сезоне-2021 ATP-тур вернётся к привычному календарю с середины весны

ATP вернётся к привычному расписанию турниров с начала весеннего грунтового сезона на 14-й неделе, сообщает журналист Рави Убха на своей странице в "Твиттере".

Календарь на первые семь недель сезона-2021 был официально представлен, график на промежуток с 8-й по 13-ю недели будет опубликован позже.

ATP-тур. Сезон-2021. Расписание

5–13 января 2021 года — Делрэй-Бич (США), Анталья (Турция)

10–13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха (Катар)

31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2 (Австралия)

1–5 февраля — ATP Cup (Мельбурн)

8–21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн)

В этом сезоне из-за пандемии коронавируса не состоятся турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне. В запланированные сроки не состоится турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Альтернативные даты проведения соревнований будут рассмотрены позже.