Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

В сезоне-2021 ATP-тур вернётся к привычному календарю с середины весны

В сезоне-2021 ATP-тур вернётся к привычному календарю с середины весны
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

ATP вернётся к привычному расписанию турниров с начала весеннего грунтового сезона на 14-й неделе, сообщает журналист Рави Убха на своей странице в "Твиттере".

Календарь на первые семь недель сезона-2021 был официально представлен, график на промежуток с 8-й по 13-ю недели будет опубликован позже.

ATP-тур. Сезон-2021. Расписание

5–13 января 2021 года — Делрэй-Бич (США), Анталья (Турция)
10–13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха (Катар)
31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2 (Австралия)
1–5 февраля — ATP Cup (Мельбурн)
8–21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн)

В этом сезоне из-за пандемии коронавируса не состоятся турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне. В запланированные сроки не состоится турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Альтернативные даты проведения соревнований будут рассмотрены позже.

ATP официально представила календарь турниров на первые 7 недель сезона
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020