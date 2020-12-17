В сезоне-2021 ATP-тур вернётся к привычному календарю с середины весны

ATP вернётся к привычному расписанию турниров с начала весеннего грунтового сезона на 14-й неделе, сообщает журналист Рави Убха на своей странице в "Твиттере".
Календарь на первые семь недель сезона-2021 был официально представлен, график на промежуток с 8-й по 13-ю недели будет опубликован позже.
ATP-тур. Сезон-2021. Расписание
5–13 января 2021 года — Делрэй-Бич (США), Анталья (Турция)
10–13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха (Катар)
31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2 (Австралия)
1–5 февраля — ATP Cup (Мельбурн)
8–21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн)
В этом сезоне из-за пандемии коронавируса не состоятся турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне. В запланированные сроки не состоится турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Альтернативные даты проведения соревнований будут рассмотрены позже.
- 17 декабря 2020
-
20:10
-
16:11
-
15:38
-
15:18
-
15:01
-
14:45
-
14:16
-
13:06
-
12:02
-
11:05
-
10:19
-
09:02
-
00:17
- 16 декабря 2020
-
23:42
-
21:59
-
15:40
-
14:36
-
13:19
-
12:24
-
11:22
-
10:31
-
09:25
- 15 декабря 2020
-
22:56
-
21:59
-
20:41
-
18:30
-
17:31
-
16:05
-
15:13
-
14:26
-
14:20
-
13:18
-
12:08
-
11:34
-
10:14