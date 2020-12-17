Мария Шарапова сообщила о помолвке

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на своей странице в «Инстаграме» сообщила о помолвке с бойфрендом Алексом Гилксом.

«Я сказала „да“ в первый же день, когда мы встретились. Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала Шарапова, добавив эмодзи обручального кольца и шампанского.

Посмотреть фотографию можно на странице Марии Шараповой в "Инстаграме".

Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.